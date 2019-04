Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Radfahrer leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Legden (ots)

Den Sturz konnte er noch vermeiden. Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer aber dennoch am Mittwoch in Legden bei einem Unfall erlitten: Der 25-Jährige befuhr den Nordring aus Richtung Schlesierstraße kommend. Der Rosendahler wollte nach links in den Mühlenbrey abbiegen, gab Handzeichen und ordnete sich zur Fahrbahnmitte ein. Ein blauer Pkw der Marke Opel passierte ihn rechts und touchierte den Radfahrer. Das Auto entfernte sich. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell