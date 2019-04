Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - schwerer Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Am 10.04.2019 um 15.40 Uhr befuhr ein 44jähriger Bocholter mit seinem Motorrad die Gerhard-Ahold-Straße in Bocholt in Fahrtrichtung Barloer Weg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Strommasten. Der Bocholter verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Duisburg geflogen. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Gerhard-Ahold-Straße gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

