Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Werkzeug gestohlen

Heek (ots)

Hochwertiges elektrisches Werkzeug haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Heek und Schöppingen aus Firmenwagen gestohlen. Das erste betroffene Fahrzeug hatte zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr, an der Kreuzstraße in Heek gestanden. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter ein Loch in eine Schiebetür geschnitten. Sie erbeuteten eine Presse, eine Flex und ein Messgerät.

In der gleichen Weise gingen die Täter vor, die es auf den Inhalt eines Firmenwagens abgesehen hatten, der am Wochenende an der Herrenkämpe in Schöppingen gestanden hatte. Die Beute bestand dort aus einem Winkelschleifer, einer Presse, Bohrer und Schraubwerkzeug.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

