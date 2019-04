Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Bienenvölker entwendet

Raesfeld (ots)

Böse Überraschung für einen Imker: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Raesfeld-Erle drei seiner Bienenvölker gestohlen. Sie hatten in einem Waldstück am Grenzweg gestanden. Die Tat muss sich am Freitag oder am Samstag ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

