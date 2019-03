Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit gestohlenem Wagen unterwegs

Bocholt (ots)

Wenig Freude an seiner Fahrt mit einem gestohlenen Auto dürfte ein 18-Jähriger am Montag gehabt haben - die Konsequenzen beschäftigen ihn sicherlich noch länger. Der Besatzung einer Funkstreife war gegen 14.45 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße ein Fahrzeug aufgefallen. Ein grüner BMW der Fünfer-Baureihe kam ihnen dort in einer unsicher wirkenden Fahrweise entgegen. Bei der Kontrolle des Wagens stellte sich heraus, dass sowohl Fahrzeug als auch Kennzeichen als gestohlen registriert waren. Der Wagen war weder zugelassen noch versichert, und der junge Rheder am Steuer besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem konnte er sich den Beamten gegenüber nicht eindeutig ausweisen. Sie nahmen ihn vorläufig fest und stellten den Wagen samt Kennzeichen sicher.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell