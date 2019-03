Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch und Einbruchversuch in Friseurgeschäfte

Bocholt (ots)

Am Montagabend hatte es ein Unbekannter auf zwei Bocholter Friseurgeschäfte abgesehen. Gegen 22.30 Uhr versuchte ein Täter, in einen Friseursalon an der Horststraße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann eine Tür aufhebeln wollte. Dies gelang ihm nicht. Der Unbekannte soll ca. 1,70 bis 1,80 m groß und schlank sein. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Gegen 22.45 Uhr löste die Alarmanlage eines Friseursalons an der Blücherstraße aus. Dort konnte sich der Unbekannte zwar Zutritt zum Geschäft verschaffen. Die ausgelöste Alarmanlage störte ihn aber vermutlich. Er verließ ohne Beute das Geschäft. Auch dort handelte es sich um eine männliche Person, die dunkel gekleidet gewesen sein soll. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel.: 02871/299-0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(smö)



Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell