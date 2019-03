Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Lack durch Kratzer beschädigt

Borken (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Montag an zwei parkenden Autos in Borken angerichtet. Sie zerkratzten die beiden Fahrzeuge, die am Nachmittag in einem Parkhaus an der Straße Am Vennehof gestanden hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell