Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erspartes verloren

Ahaus (ots)

Den Verlust einer größeren Summe ersparten Geldes musste am Samstag ein 76-Jähriger Ahauser hinnehmen: Der Mann hatte das Geld in seinem Portemonnaie bei sich, um sich ein behindertengerechtes Fahrzeug zu kaufen. Die Geldbörse kam zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr auf unbekannte Art und Weise im Ahauser Stadtgebiet abhanden. Der Finder oder mögliche Hinweisgeber sollten sich mit der Polizei in Ahaus in Verbindung setzen: Tel. (02561) 9260.

