Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Scheibe am Wagen eingeschlagen

Gescher (ots)

Die Heckscheibe eines geparkten Wagens haben Unbekannte am Samstag in Gescher-Hochmoor eingeschlagen. Der Besitzer hatte gegen 16.00 Uhr ein Geräusch aus der Richtung gehört, in der sein Auto auf dem Grundstück am Vennetütenweg gestanden hatte. Der Geschädigte konnte nach eigenen Angaben noch einige Jugendliche sehen, die sich gerade entfernten. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

