Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gartenzaun beschädigt

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag beschädigten unbekannte Täter auf der Gustav-Freytag-Straße einen Gartenzaun über eine Länge von 25 Metern. Mehrere Zaunelemente wurden komplett aus den Bodenverankerungen gerissen. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

