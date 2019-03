Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Legden (ots)

Am Samstag befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Legden gegen 09.35 Uhr die K 29 aus Richtung Asbeck kommend in Richtung Legden. An der Kreuzung mit der L 574 kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 67-jährigen Frau aus Rosendahl, die die L 574 in Richtung Coesfeld befahren und grundsätzlich Vorfahrt hatte. Die 67-Jährige und ihr 8-jähriger Beifahrer aus Legden erlitten Verletzungen. Der Junge wurde zunächst zur Beobachtung im Coesfelder Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Rosendahlerin musste nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell