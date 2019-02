Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer stürzt auf der Burloer Straße

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 75 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Borken erlitten. Der Borkener war gegen 09.40 Uhr auf der Burloer Straße in Richtung Nordring unterwegs, als er wegen eines geparkten Fahrzeugs vom ehemaligen Radweg auf den Gehweg wechseln wollte. Dabei verkantete sich das Vorderrad seines Fahrrades am Bordstein und der 75-Jährige stürzte. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell