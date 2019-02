Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Zusammenstoß beim Wenden

Velen (ots)

Das Wendemanöver endete mit einer Kollision: Zwei leicht Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro hat am Dienstag ein Unfall in Velen-Ramsdorf gefordert. Ein 37 Jahre alter Rekener war gegen 16.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Borkener Straße aus Richtung Ramsdorf kommend unterwegs. Er wollte in einer Einfahrt wenden und setzte dabei zurück. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug einer 26-jährigen Borkenerin zusammen, die die Borkener Straße ebenfalls aus Richtung Ramsdorf kommend befuhr. Die beiden Verletzten kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell