Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 14 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Sie war gegen 13.05 Uhr auf dem Heerweg in Richtung Ochtruper Straße unterwegs, als der Wagen einer 25-jährigen Gronauerin sie touchierte. Die 14-Jährige kam dadurch mit ihrem Rad zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

