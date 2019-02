Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - "Falscher Polizist" ergaunert Schmuck

Ahaus (ots)

Um Schmuck gebracht haben unbekannte Betrüger eine ältere Frau in Ahaus. Kurz nach Mitternacht hatte in der Nacht zum Freitag das Telefon bei der 84-Jährigen geklingelt. Ein Unbekannter gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, es gebe Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei der Seniorin. Der Täter verwickelte die Frau in ein längeres Gespräch - so gelang es ihm, an Informationen zu kommen über Wertgegenstände, die sich im Besitz der Angerufenen befinden. Er kündigte daraufhin an, dass eine Polizeibeamtin in Zivil noch in der Nacht den vorhandenen Schmuck sicherstellen würde. Gegen 01.30 Uhr klingelte die angekündigte "Beamtin" an der Tür. Die Seniorin übergab ihr schließlich mehrere Schmuckstücke. Die Unbekannte war circa 35 Jahre alt, hatte brünette Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Der Anrufer meldete sich am nächsten Morgen gegen 09.00 Uhr erneut bei der Frau: Er behauptete, Polizeibeamte würden nun mit dem Schmuck vorbeikommen und ihn gemeinsam mit der Seniorin zu einer Bank bringen. Als niemand erschien, verständigte die 84-Jährige die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Form des telefonischen Trickbetrugs. Die Täter gehen im Grundsatz immer in der gleichen Art und Weise vor: Sie versuchen, ein bedrohliches Szenario zu entwickeln und warnen deshalb vor Einbrechern. Die Betrüger haben aber alles andere im Sinn als den Schutz des Eigentums ihrer Opfer: Sie zielen stets darauf ab, an das Geld oder die Wertsachen der Angerufenen heranzukommen. Die Polizei empfiehlt, derartige Gespräche umgehend zu beenden und sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen.

