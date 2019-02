Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Firmentür hielt stand

Reken (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma am Gewerbering einzudringen. Die Eingangstür hielt den Einbruchsversuchen stand. Der dabei angerichtete Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

