Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Ins Schleudern geraten

Heiden (ots)

In der Nacht zum Samstag geriet eine 20-jährige Autofahrerin aus Borken auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Sie hatte gegen 00:40 Uhr die B67 von Borken kommend in Richtung Dülmen befahren, die Kontrolle verloren und war in eine Leitplanke geprallt. Die Fahrerin sowie ihre beiden Begleiterinnen, eine 20-Jährige aus Isselburg und eine 18-Jährige aus Rees, verletzten sich bei dem Unfall leicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Arzt entnahm der Fahrerin zwei Blutproben. Ein Alkoholtest und auch ein Drogentest waren positiv ausgefallen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

