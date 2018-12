POL-BOR: Borken - Zaun zu Pferdeweide geöffnet

Borken (ots) - Zum Glück auf ihrer Weide blieben mehrere Pferde in Borken: Unbekannte Täter hatten sich am Montag zwischen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr an dem Elektrozaun zu schaffen gemacht, der die Wiese am Hoxfelder Weg begrenzt. Die Unbekannten hatten mehrere Zaunelemente beschädigt. Der Vorfall vom Montag stellt nicht den ersten dieser Art dar - bereits am vergangenen Donnerstag, 06.12., war der Zaun in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr geöffnet worden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

