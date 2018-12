POL-BOR: Borken - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Borken (ots) - Erst hebelten sie die Terrassentür auf, danach durchsuchten unbekannte Täter das Innere eines Wohnhauses in Borken: Einbrecher haben am Montag in Borken ihr kriminelles Augenmerk auf ein Wohnhaus an der Kurt-Tietze-Straße gerichtet. Ob sie etwas entwendeten, stand zunächst nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 20.45 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

