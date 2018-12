POL-BOR: Ahaus - "Falscher Polizist" ruft an

Ahaus (ots) - Die Polizei warnt erneut vor dieser Form des telefonischen Trickbetrugs. Die Täter gehen im Grundsatz immer in der gleichen Art und Weise vor: Sie versuchen, ein bedrohliches Szenario zu entwickeln und warnen deshalb vor Einbrechern. Die Betrüger haben aber alles andere im Sinn als den Schutz des Eigentums ihrer Opfer: Sie zielen stets darauf ab, an das Geld oder die Wertsachen der Angerufenen heranzukommen. Die Polizei empfiehlt, derartige Gespräche umgehend zu beenden: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

