POL-BOR: Vreden - Radfahrerin übersehen

Vreden (ots) - Leichte Verletzungen hat am Donnerstag eine 79 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall in Vreden erlitten. Eine 66-jährige Vredenerin wollte gegen 11.05 Uhr von einem Parkplatz auf die Straße Up de Hacke einbiegen. Sie übersah dabei die Radfahrerin, die sich von links näherte. Das Auto erfasste die Vredenerin, die mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

