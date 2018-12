POL-BOR: Stadtlohn - Bekifft unterwegs

Stadtlohn (ots) - Unter dem Einfluss von Drogen war eine 20 Jahre alte Autofahrerin in der Nacht zum Donnerstag in Stadtlohn unterwegs. Als Polizeibeamte die Ahauserin gegen 00.20 Uhr auf der Vredener Straße kontrollierten, waren ihnen die entsprechenden Anzeichen nicht verborgen geblieben. Ein Drogenvortest bestätigte ihren Eindruck: Er schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Die junge Fahrerin ließ sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen, die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt.

