POL-BOR: Ahaus - Einbrecher erbeuten Geldbörsen

Ahaus (ots) - Portemonnaies mit Geld und Papieren haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in Ahaus-Wüllen erbeutet. Sie drangen durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Barler Straße ein: Dazu hatten sie ein Loch in den Rahmen gebohrt, durch den sie wahrscheinlich ein Werkzeug einführten und so den Türgriff zum Öffnen drücken konnten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

