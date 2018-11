POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots) - Zwei Laptops (1x Hewlett Packard), einen Fotoapparat (Nikon), Schmuck sowie Bargeld erbeuteten noch unbekannte Täter am Donnerstag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 21.15 Uhr, aus einem Wohnhaus an der Schwabenstraße in Gronau. Um in das Haus zu gelangen, hatten die Täter eine Terrassentür aufgehebelt. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räume und brachen hier auch einen Aktenschrank auf. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

