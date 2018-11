POL-BOR: Gronau - Raub auf der Poststraße

Gronau (ots) - Erst am Montagabend hatte ein 18-Jähriger (Bad Bentheim) Anzeige erstattet: Nach seinen Angaben war er in der Nacht zu Sonntag von drei Unbekannten auf der Poststraße in Gronau überfallen worden. Gegen 3 Uhr, so der Bad Bentheimer, war er zu Fuß auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Auf der Poststraße sei ihm eine Gruppe von drei jungen Männern entgegen gekommen. Einer aus der Gruppe habe ihn aufgefordert, die Jacke auszuziehen. Als er dieser Aufforderung nicht nachgekommen sei, habe er einen Faustschlag gegen die Nase bekommen und er sei zu Boden gegangen. Als er wieder zu sich gekommen sei, habe er den Verlust seiner Geldbörse bemerkt. In dieser hatte sich neben Ausweisdokumenten auch Bargeld befunden.

Die geraubte Geldbörse war bereits am Sonntagmorgen auf der Ochtruper Straße durch einen Gronauer Bürger gefunden und an der Polizeiwache abgegeben worden.

Der Geschädigte beschrieb die Täter wie folgt: Alle: männlich; vermutlich albanischer Herkunft; 18 - 20 Jahre alt; einer etwa 190, die beiden anderen etwa 180 cm groß; einer Täter mit Bart; einer der beiden "Kleineren" trug einen tätowierten Schriftzug auf der rechten Hand; zwei waren dunkel gekleidet; einer trug eine auffällige weiß/rot/blaue Jacke.

Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

