POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Rohbau

Gronau (ots) - Werkzeug aus einem Rohbau an der Straße "An der Ziegelei" in Gronau erbeuteten Unbekannte am Wochenende.

Zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Sonntag, 12.20 Uhr hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in den Rohbau einzudringen.

Aus dem Gebäude stahlen sie einen Werkzeugkoffer, in welchem sich ein Akkuschrauber (Makita) sowie ein Bohrhammer (Bosch) befanden. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

