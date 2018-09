POL-BOR: Heiden - Einbrecher scheitern

Heiden (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag beim Einbrechen in ein Haus in Heiden gescheitert: Die Terrassentür des Gebäudes an der Straße Dalbroms Krüüs hielt stand, als die Einbrecher versuchten, sie aufzuhebeln. Ereignet hat sich die Tat zwischen 09.00 Uhr und 12.50 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

