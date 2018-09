POL-BOR: Bocholt - Zwei Cabrios gestohlen

Bocholt (ots) - Auf zwei Fahrzeuge vom Typ Fiat 500 hatten es unbekannte Autodiebe am Sonntag in Bocholt abgesehen: Sie entwendeten die Wagen, die auf dem Parkplatz eines Schwimmbades am Hemdener Weg gestanden hatten. In beiden Fällen handelte es sich um eine Cabrio-Ausführung; eines in Weiß, das andere in Grün lackiert. Ereignet haben müssen sich die Diebstähle im Zeitraum zwischen 13.15 und 16.35 Uhr. In einem der beiden Autos erbeuteten die Täter auch unter anderem eine Tasche mit Geld und Papieren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

