POL-BOR: Borken - Unfallflucht schnell geklärt

Borken (ots) - Einen Schaden von circa 1.500 Euro hat am Sonntag ein Autofahrer auf einem Parkplatz in Borken angerichtet. Gegen 14.00 Uhr wollte er rückwärts ausparken und stieß dabei gegen einen Wagen, der in der dahinter liegenden Reihe stand. Der Fahrer entfernte sich danach vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge hatte das Geschehen allerdings beobachtet und sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen Pkw gemerkt. Die Polizei konnte einen 22-jährigen Raesfelder als Halter und Fahrer ermitteln.

