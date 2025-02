Polizei Gütersloh

POL-GT: Umfangreiche Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück und in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Herzebrock-Clarholz (FK) - Vergangenen Freitag (14.02. 17.00 Uhr - 23.30 Uhr) fanden umfangreiche Verkehrskontrollen in Herzebrock-Clarholz an der Clarholzer Straße und in Rheda-Wiedenbrück an der Bielefelder Straße statt. Insgesamt wurden 150 Autofahrer, Lkw-Fahrer und zusätzlich viele Fahrradfahrer kontrolliert. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Feststellung von Alkohol- und Drogeneinflüssen während der Fahrt. Über 60 entsprechende Vortests machten die Beamten vor Ort. An beiden Kontrollstellen waren jeweils ein Drogenvortest und in einem Fall ein Alkoholvortest positiv. Die Autofahrer mussten anschließend Blutproben abgeben. Darüber hinaus stellten die Beamten weitere Verstöße fest. Darunter dreimal Fahren ohne Fahrerlaubnis, nicht angelegte Sicherheitsgurte, nicht ordentlich gesicherte Kinder, abgelaufene TÜV- Plaketten, Handynutzung während der Fahrt und Rotlichtfahrten. Es wurden jeweils entsprechende Verfahren eingeleitet oder Verwarngelder erhoben. Die Polizei Gütersloh führt regelmäßig an unterschiedlichen Orten Verkehrskontrollen durch, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreis zu stärken.

