POL-GT: Einbruch an der Schubertstraße in Loxten

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Samstagvormittag (19.08., 11.30 Uhr) und Montagmorgen (21.08., 08.40 Uhr) zweimal in ein Kirchengebäude an der Schubertstraße eingebrochen. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die als Kindertageseinrichtung genutzten Räume und durchsuchten Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach flüchteten die Täter ohne Beute.

Zudem sind Einbrecher in einen weiteren Gebäudeteil eingedrungen. Die Täter gelangten während des Tatzeitraums über ein Fenster in die Büroräume und durchsuchten diese. Auch in dem Gebäudeteil wurden die Täter vermutlich nicht fündig.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

