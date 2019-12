Polizei Gütersloh

POL-GT: Kindergarten, Spielzeuglager, Kiosk und Spielothek - Einbrüche

Gütersloh (ots)

Gütersloh / Werther / Versmold (FK) - Zwischen Freitag (20.12., 17.00 Uhr) und Montagmorgen (23.12., 08.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte am Pavenstädter Weg in Gütersloh eingebrochen. Die Täter hebelten innerhalb des Gebäudes einen Schrank auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (23.12., 19.00 Uhr bis 24.12., 08.45 Uhr) wurde das Lager eines Spielwarengeschäfts an der Hans-Böckler Straße in Gütersloh aufgebrochen. Die Täter gelangten anschließend in das Büro des Geschäfts. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Zudem sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (25.12.) in einen Kiosk an der Straße Meyerfeld in Werther eingebrochen. Vermutlich lösten die Unbekannten einen Alarm aus, welcher in der Umgebung gehört werden konnte. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

In Versmold gelangten bislang unbekannte Täter am Donnerstag (26.12., 02. 50 Uhr bis 02.55 Uhr) durch eine eingeschlagene Scheibe in eine Spielothek an der Knetterhauser Straße. Anschließend entwendeten die Unbekannten Bargeld aus dem Ladenlokal.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

