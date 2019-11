Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit verletztem Radfahrer in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Samstagabend (02.11., 17:59 Uhr) kam es auf der Kreuzung Ostenstraße/ Drostenweg/ Ostenwall zu einem Zusammenstoß zwischen einer 78-jährigen Golf-Fahrerin aus Rheda-Wiedenbrück und einem 74-jährigen Fahrradfahrer. Die Golf-Fahrerin befuhr die Ostenstraße in Fahrtrichtung Marienstraße und wollte an besagter Kreuzung links in den Drostenweg einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Radfahrer, der daraufhin zum Sturz kam und sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 100 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell