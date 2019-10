Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TW) - Am Freitagnachmittag (04.10., 16.00 Uhr) kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bielefelder Straße zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Zunächst versuchte der unbekannte, männliche Täter mit einem gefüllten Einkaufswagen die Filiale durch den Eingangsbereich zu verlassen. Die Einkäufe in seinem Einkaufswagen hat er zuvor nicht bezahlt. Von einem Zeugen darauf angesprochen und am Arm festgehalten, riss der Täter sich los und schlug in seine Richtung. Dabei verletzte sich der Zeuge leicht. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter fußläufig in unbekannte Richtung und ließ die Beute am Tatort zurück. Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß und schlank. Er hatte helles Haar und trug dieses zu einem Zopf gebunden. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

