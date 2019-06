Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - In der Nacht zu Samstag (31.05.-01.06.) sind aus zwei abgestellten Firmenfahrzeugen hochwertige Werkzeuge gestohlen worden.

An der Straße Zum Meierhof stand in der Nacht ein Mercedes Sprinter. An der Brinkstraße war ein Nissan Transporter abgestellt worden. Auf bislang unbekannte Art und Weise entwendeten die Täter größtenteils in Koffer verpacktes Werkzeug.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

