Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendiebe bei versuchtem Einbruch beobachtet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Zeugen beobachteten am Samstagnachmittag (01.06., 15.50 Uhr) zwei Personen, welche versuchten, in ein Vereinsheim an der Carl-Benz Straße einzubrechen.

Den Zeugenangaben nach, beabsichtigten die beiden männlichen Täter mit einem Gegenstand die Eingangstür einzuschlagen. Vermutlich weil sie sich beobachtet fühlten, fuhren sie mit ihren Fahrrädern davon.

Wenig später wurde die Polizei über zwei junge Ladendiebe an der Ringstraße informiert. Aufgrund der Zeugenbeschreibung konnten die beiden Jungen durch die eingesetzten Polizeibeamten wiedererkannt werden. Die beiden Zwölfjährigen gaben den versuchten Einbruch in das Vereinsheim zu. Die Erziehungsberechtigen wurden benachrichtigt.

