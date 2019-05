Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkohol - Unfallflucht nach Zusammenstoß geklärt

Gütersloh (ots)

Rietberg (JF) - Ein bis dahin unbekannter Skoda-Fahrer befuhr am Montagmittag (13.05., 13.30 Uhr) den Immenweg und bog nach rechts auf die Dawestraße, wobei er auf die Gegenfahrbahn geriet und einen Ford Fiesta am linken Kotflügel touchierte und beschädigte.

Im Anschluss an den Zusammenstoß setzte der unbekannte Skoda-Fahrer seine Fahrt auf der Rietberger Straße in Fahrtrichtung Langenberger Straße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Eine aufmerksame Zeugin, die die Rietberger Straße in Fahrtrichtung Langenberger Straße befuhr, konnte durch Abbremsen einen weiteren Zusammenstoß mit dem unbekannten Skoda-Fahrer vermeiden.

Sie merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Ermittlungen in der nahen Umgebung führten auf einem Werksparkplatz in der Gewerbestraße zu einem 40-jährigen Mann aus Rietberg-Mastholte, der augenscheinlich so erheblich unter Alkoholeinfluss stand, dass er schlafend auf dem Beifahrersitz seines Skodas angetroffen wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen

Weitere Ermittlungen lassen annehmen, dass er außerdem noch einen Zaun des Werksgeländes beschädigte. Dieser Sachverhalt wird gesondert geprüft.

Entsprechende Maßnahmen und Strafverfahren wurden gegen den 40-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell