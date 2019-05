Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher randalieren in Schule

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am vergangenen Wochenende (10.-13.05.) verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu einer Schule an der Ahornallee.

In den Innenräumen randalierten sie: Sie betraten verschiedene Räume im Erd- und Obergeschoss, beschädigten mehrere Glastüren und durchwühlten Schränke, deren Inhalte sie in den jeweiligen Räumen verteilen. Darüber hinaus wurde das Inventar beschädigt und mit einem Stift beschmiert. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem geringen Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat verdächtige Personen auf dem Schulgelände gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell