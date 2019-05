Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismus und Graffiti - Schmierereien in Halle

Gütersloh (ots)

Halle (FK)- Zwischen Freitag und Montag (10.05. bis 13.05) ist es an verschiedenen Stellen in Halle zu Vandalismus und Graffiti-Schmierereien gekommen. Im Bereich der neu gebauten Autobahn haben Unbekannte zwischen dem Lupinenweg und dem Postweg eine Fledermausüberflughilfe beschädigt, erheblichen Flurschaden im Bereich der Unterführung hinterlassen und das Mauerwerk mit Sprühfarbe besprüht. Weiterhin haben bislang unbekannte Täter zwischen Samstag und Sonntag einen Telefonkasten an der Teutoburger Straße mit orangefarbener Sprühfarbe beschmiert. In unmittelbarer Nähe wurde in dem gleichen Tatzeitraum ein Garagentor mit Farbe besprüht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Beschädigungen machen? Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Tatzusammenhänge zwischen den Beschädigungen an der Autobahnunterführung und den Graffiti- Schmierereien an der Teutobuger Straße werden geprüft.

Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell