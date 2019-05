Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen gesucht - Wohnmobil-Diebe wurden wohl gestört

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - In der Nacht zu Montag (06.05.) begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohändlers an der Karl-Thiel-Straße. Dieses grenzt an die Gütersloher Straße und Raiffeisenallee.

Hier machten sie sich an einem Wohnmobil zu schaffen, das dort auf der Außenfläche abgestellt war, und schlossen dieses kurz. Am Wohnmobil hatten die Täter Kennzeichen angebracht, die sie zuvor von einem anderen Auto abmontiert hatten. Anschließend fuhren sie das Wohnmobil in die Zufahrt zum Gelände, ließen dieses dann jedoch aus unbekannte Gründen zurück.

Ein Grund dafür könnte sein, dass die Täter gestört wurden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu diesem versuchten Diebstahl machen? Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen auf dem Gelände des Autohandels gemacht? Wer hat dort Personen beobachtet oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

