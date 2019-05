Polizei Gütersloh

POL-GT: Neuanmietung einer Polizeiwache in Versmold

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Die Kreispolizeibehörde Gütersloh beabsichtigt, in Versmold zum 01.01.2021 ein neues Dienstgebäude anzumieten. Derzeit läuft hierzu ein Teilnahmewettbewerb. Bis zum 03.06.2019 können sich interessierte Investoren über das Vergabeportal "Vergabe.NRW.de" bewerben, die in zentraler Lage von Versmold der Kreispolizeibehörde Gütersloh langfristig ein Gebäude vermieten möchten. Möglich ist dabei sowohl ein Neubau, aber auch der Umbau eines Bestandgebäudes. Die Mietfläche sollte dabei ca. 500 m2 betragen. Das Grundstück sollte etwa 1.650 m2 groß sein. Weitere Einzelheiten können den Unterlagen im Vergabeportal entnommen werden, die am 03.05.2019 unter "Mietvertrag PW Versmold" eingestellt wurden.

Eine abschließende Auftragsvergabe soll im Oktober/November erfolgen, damit Ende 2019/Anfang 2020 mit der Realisierung begonnen werden kann.

