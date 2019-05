Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Verl - ein Täter gestellt, zwei flüchtig

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am frühen Samstagmorgen (04.05., 00.10 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Einbruch an einem Einkaufszentrum an der Thaddäusstraße informiert.

Vor Ort, konnte durch die Beamten ein 13-Jähriger auf der Flucht gestellt werden.

Ersten Erkenntnissen nach, gibt es weitere Personen, die an dem Einbruch in das Objekt beteiligt waren.

Die Polizei sucht Zeugen. Zur Tatzeit drangen die Täter durch das gewaltsame Einwirken auf die Eingangstür in das Objekt ein.

Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell