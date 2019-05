Polizei Gütersloh

POL-GT: Maifeiertag 2019 - Nachtrag zur Einsatzbilanz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In den Abendstunden (01.05., 18.40 Uhr) kam es an den Dalkeauen zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen leicht verletzten 18-jährigen Jugendlichen fest. Dieser gab an, zunächst einen verbalen Streit mit einer 17-Jährigen gehabt zu haben. Anschließend sei ein weiterer 18-Jähriger dazu gekommen und es sei zu einem Handgemenge gekommen.

Dabei wurden beide jungen Männer leicht verletzt. Beide wurden mit einem Krankenwagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

