Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf der B61 kam es am Freitagabend (22.03., 19.00 Uhr) in Höhe der Kreuzung Marienfelder Straße / Brockhäger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 15-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 15-Jährige beabsichtigte von der Marienfelder Straße aus kommend auf dem rechten Fahrradweg die B61 in Richtung Brockhäger Straße zu queren. Dabei touchierte ihn ein schwarzes Auto. Der Fahrer des Wagens wollte von der Brockhäger Straße nach links auf die B61 abbiegen. Nachdem es zu dem Zusammenstoß kam, bei welchem der 15-Jährige stürzte, flüchtete der unbekannte Autofahrer in Richtung Bielefeld. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 25 bis 28 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Das Auto war schwarz und hatte ein Gütersloher Kennzeichen. Das genaue Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Auto machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

