Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen beobachten Unfallflucht und verständigen die Polizei

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JF) - Am Freitagabend (22.03., 23.00 Uhr) kam es auf einem Parkplatz am Willy-Brand-Platz zu einem dreisten Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Eine bis dahin unbekannte Opel-Fahrerin touchierte beim Rangieren aus einer Parklücke einen gegenüber geparkten Roller sowie ein Verkehrszeichen, so dass der Roller umfiel und beschädigt und das Verkehrszeichen verbogen wurde.

Im Anschluss an den Zusammenstoß stieg die Opel- Fahrerin zusammen mit ihren drei Beifahrern aus dem Fahrzeug, richteten den Roller auf und begutachteten die Schäden, bevor alle vier Personen zurück in den Opel stiegen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen Opels und verständigte die Polizei. Ein weiterer Zeuge konnte die Angaben des Zeugen bestätigen.

Ermittlungen führten zu einer 19-jährigen Frau aus Werther, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell