Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (CK) - In der Zeit von Samstagnachmittag (02.03., 14.30 Uhr) bis Sonntagmorgen (03.03., 04.30 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Vennegärten ein. Zuvor hatten die Täter ein Zaunelement der Gartenumzäunung gewaltsam entfernt und sich so Zutritt zum Grundstück verschafft.

Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

