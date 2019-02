Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Halle

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - In der Nacht zu Freitag (22.02., 01.10 Uhr) haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Büro an der Rosenstraße einzubrechen.

Die Täter schlugen die Scheibe des Büros ein und beabsichtigten durch das defekte Fenster in das Gebäude einzudringen. Zeugen wurden auf das Klirren aufmerksam. Die zwei Einbrecher rannten davon in Richtung B68. Einer der beiden war im Gesicht maskiert, zudem trug er einen grauen Pullover und eine schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? Wer hat in der Nacht Personen in Halle bemerkt? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

