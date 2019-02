Polizei Gütersloh

POL-GT: Gestohlenes Pferd wieder aufgefunden - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagmorgen (23.02., 07.45 Uhr) bemerkten Zeugen auf einem Hof an der Carl-Bertelsmann Straße eine offen- und leerstehende Pferdebox.

Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitagabend (22.02., 20.00 Uhr) und Samstagmorgen das Pferd aus der Box geführt hat. Anschließend ist dieser mit dem älteren braunen Pferd davongeritten.

Am Mittag meldete sich eine Zeugin und berichtete von einem Pferd an einer kommunalen Unterkunft am Fuchsweg. Dieses stand angebunden im Garten des Hauses.

Es handelte sich um das gestohlene Tier. Die Besitzerin holte das Pferd an der Örtlichkeit ab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat das Pferd in der Nacht oder am frühen Morgen bemerkt? Wer kann Angaben zu dem Reiter machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

