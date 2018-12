POL-GT: Ehrlicher Finder gibt Bargeld ab

Gütersloh (ots) - Halle (CK) - Am Freitagabend (07.12., 19.50 Uhr) wurde ein aufmerksamer Kunde auf einen Briefumschlag aufmerksam, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Der Umschlag war vermutlich dem Eigentümer beim Einkaufen in einem großen Markt an der Gartenstraße aus der Tasche gefallen und zwischen die Regale gerutscht. Der ehrliche Finder informierte die Polizei und übergab den Umschlag mit dem Geld.

Bislang hat sich der Eigentümer nicht gemeldet.

Die Polizei in Halle nimmt dazu Hinweise entgegen, Telefon 05201 8156-0.

