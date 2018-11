POL-GT: Todesfall nach Narkoseeinleitung

Gütersloh (ots) - Gütersloh/Bielefeld (CK) - Am Dienstag (20.02.) meldete sich ein Mitarbeiter des St. Elisabeth Hospitals aus eigenem Anlass bei der Polizei in Gütersloh. Er teilte mit, dass es am selben Tag im Rahmen einer Narkoseeinleitung bei einem 14-jährigen Jungen aus Gütersloh zu Komplikationen gekommen sei. Aufgrund dessen sei der Junge umgehend in die Kinderklinik nach Bielefeld Bethel transportiert worden.

Die Polizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Der Junge ist am Mittwoch (21.11.) in der Kinderklinik verstorben. Im Rahmen der fortdauernden Ermittlungen erfolgt am kommenden Montag die Obduktion des Verstorbenen.

Es wird nachberichtet.

